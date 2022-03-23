اخبار الخليج – حفل تخريج دورة للأفراد المستجدين بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات

محمد بن مسعود - الدمام - أقيم بقوة دفاع البحرين حفل تخريج دورة للأفراد المستجدين في مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وذلك صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2022م.
واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم ألقى آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي كلمة بهذه المناسبة، بعدها قُدم إيجاز عن الدورة وما اشتملت عليه من مراحل تدريبية ومواد نظرية عسكرية، بعدها قدم الخريجون عرضاً عسكرياً ميدانياً للمشاة، ثم أدى الخريجون القسم القانوني.
وفي ختام الحفل قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتسليم الجوائز والشهادات التقديرية على المتفوقين بالدورة.
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