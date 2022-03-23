اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير مملكة اسبانيا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، سعادة السيد ميغيل خوسي مورو اغيلار سفير مملكة اسبانيا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت الشقيقة، صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2022م، وذلك بحضور سعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير مملكة اسبانيا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت الشقيقة، وجرى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.