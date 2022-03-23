اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل سفير الكويت لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك صباح اليوم الأربعاء 23 مارس 2022م.

وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة سفير دولة الكويت الشقيقة، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تتمتع به هذه العلاقات من تقدم ونماء بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.