انطلاق أولى جلسات مبادرة ملتقى معسكر تبوك الرقمي للأمن السيبراني وعلوم الحاسب

محمد بن مسعود - الدمام - 08-20-1443 02:19

صدى تبوك – التحرير

انطلقت مساء أمس ، بمقر الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك أعمال مبادرة ” ملتقى معسكر تبوك الرقمي للأمن السيبراني وعلوم الحاسب ” والذي يقام بشراكة مجتمعية ما بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ، ومركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة وجامعة تبوك .

وتناولت أولى جلسات الملتقى ” الأمن السيبراني والمفاهيم الأساسية ” والتي قدمها المهندس نايف العنزي والمهندس مانع آل معمر ، بحضور عدد من خريجي وخريجات قسم الحاسب الآلي من كليات وجامعات المنطقة ، وتحدثا فيها عن حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ، ومكوناتها من أجهزة ( عتاد ) وبرمجيات ، وما تقدمه من خدمات ، وما تحتويه من بيانات ، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع ، فيما تناولت الجلسة الثانية التي أدارها مدير خدمه العملاء بتقني تبوك

احمد العطوي :” الهندسة الاجتماعية ، والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما ، أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية عبر مختلف البيئات التواصلية .

يذكر أن الملتقى يواصل أعماله اليوم ، بمختلف الأطروحات ، ويستقبل عبر الرابط التالي :- https://forms.office.com/r/0MytSHM9td

طلبات الراغبين والراغبات للإستفادة من أعماله وبرامجه ، التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءاً على مسرح كلية البنات التقنية بالمنطقة .

وكان مجلس شباب منطقة تبوك ، قد دشن أمس أنشطة ” الملتقى ” الذي يستهدف تدريب أكثر من 200 شاب وفتاة من أبناء وبنات المجتمع المحلي ، ويتناول العديد من المفاهيم البرمجية في الأمن السيبراني ، إضافة إلى مسابقة ” الأفكار للأمن السيبراني” التي تهدف إلى تسليط الضـوء على الطلاب المتميزين بمجال الأمن السيبراني ودعمهم .



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