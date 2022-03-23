محمد بن مسعود - الدمام - 08-20-1443 02:19
صدى تبوك – التحرير
انطلقت مساء أمس ، بمقر الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك أعمال مبادرة ” ملتقى معسكر تبوك الرقمي للأمن السيبراني وعلوم الحاسب ” والذي يقام بشراكة مجتمعية ما بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ، ومركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة وجامعة تبوك .
وتناولت أولى جلسات الملتقى ” الأمن السيبراني والمفاهيم الأساسية ” والتي قدمها المهندس نايف العنزي والمهندس مانع آل معمر ، بحضور عدد من خريجي وخريجات قسم الحاسب الآلي من كليات وجامعات المنطقة ، وتحدثا فيها عن حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ، ومكوناتها من أجهزة ( عتاد ) وبرمجيات ، وما تقدمه من خدمات ، وما تحتويه من بيانات ، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع ، فيما تناولت الجلسة الثانية التي أدارها مدير خدمه العملاء بتقني تبوك
احمد العطوي :” الهندسة الاجتماعية ، والتقنيات المستخدمة لخداع الناس وجعلهم يقومون بعمل ما ، أو يفصحون عن معلومات سرية وشخصية عبر مختلف البيئات التواصلية .
يذكر أن الملتقى يواصل أعماله اليوم ، بمختلف الأطروحات ، ويستقبل عبر الرابط التالي :- https://forms.office.com/r/0MytSHM9td
طلبات الراغبين والراغبات للإستفادة من أعماله وبرامجه ، التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءاً على مسرح كلية البنات التقنية بالمنطقة .
وكان مجلس شباب منطقة تبوك ، قد دشن أمس أنشطة ” الملتقى ” الذي يستهدف تدريب أكثر من 200 شاب وفتاة من أبناء وبنات المجتمع المحلي ، ويتناول العديد من المفاهيم البرمجية في الأمن السيبراني ، إضافة إلى مسابقة ” الأفكار للأمن السيبراني” التي تهدف إلى تسليط الضـوء على الطلاب المتميزين بمجال الأمن السيبراني ودعمهم .
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كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أولى جلسات مبادرة ملتقى معسكر تبوك الرقمي للأمن السيبراني وعلوم الحاسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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