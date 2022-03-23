سعر برنت يرتفع بنسبة 1.78% للتعاملات الآجلة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-20-1443 01:45 صدى تبوك – متابعة ارتفع سعر نفط القياس العالمي “برنت” اليوم بنسبة 1.78% للتعاملات الآجلة. وتداول برميل برنت لعقود شهر مايو بسعر 117.54 دولاراً أمريكياً، فيما بلغ سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 110.97 دولارات أمريكية لعقود شهر أبريل، بزيادة بلغت 1.56%.

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