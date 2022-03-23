شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً بجان قتل زوجته و4 من أبنائه في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة، وقالت في بيان لها : أقدم صالح عبدالله علي العوبثاني -يمني الجنسية- على قتل زوجته فاطمة بنت مبارك الكربي -سعودية الجنسية- وأربعة من أبنائه وذلك بخنقهم ونحرهم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ صالح عبدالله علي العوبثاني اليوم الأربعاء بمدينة نجران.