شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 500 شلتة بـ "أحد المسارحة" في أسبوع "البيئة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أحد المسارحة أمس، مبادرة لزراعة ٥٠٠ شتلة من أشجار "الغاف الخليجي، واللبخ، والنيم "، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2022 تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، بمشاركة الفرق التطوعية بالمحافظة.

وأوضح مدير المكتب أحمد مسودي، أن المبادرة ستسهم في زيادة رقعة الغطاء النباتي بالمحافظة، وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، ضمن برامج "جودة الحياة" التي تعد من أهم مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، داعياً الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات التطوعية عبر التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.