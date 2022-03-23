شرطة الجوف تُطيح بمواطن تعمّد صدم دورية أمنية بالقريات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الجوف

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف، أن شرطة المنطقة قبضت على مواطنٍ تعمّد صدم دورية أمنية أثناء أداء مهامها، والهرب من الموقع في محافظة القريات.

وقال المتحدث: تمّ استدعاء مواطن آخر وثّق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: تمّ توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.