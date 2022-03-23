محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الجوف
صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف، أن شرطة المنطقة قبضت على مواطنٍ تعمّد صدم دورية أمنية أثناء أداء مهامها، والهرب من الموقع في محافظة القريات.
وقال المتحدث: تمّ استدعاء مواطن آخر وثّق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف: تمّ توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الجوف تُطيح بمواطن تعمّد صدم دورية أمنية بالقريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.