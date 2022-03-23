حب في الزنزانة.. أسانج مؤسس ويكيليكس يتزوج صديقته رسميا في سجنه بلندن

محمد بن مسعود - الدمام - يتزوج جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس ستيلا موريس صديقته منذ فترة طويلة داخل سجن يخضع لحراسة مشددة في جنوب شرق لندن اليوم الأربعاء في حفل صغير سيحضره أربعة ضيوف إضافة لشاهدين رسميين واثنين من حراس الأمن.

وأسانج مطلوب لدى السلطات الأمريكية لمحاكمته في 18 تهمة تتعلق بكشف ويكيليكس عن مجموعات ضخمة من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية.

والرجل البالغ من العمر 50 عاما، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، محتجز في سجن بيلمارش منذ عام 2019، وكان قبلها متحصنا في سفارة الإكوادور بلندن لمدة سبع سنوات.

وأثناء إقامته في سفارة الإكوادور، أنجب أسانج طفلين من موريس، المحامية التي تصغره بأكثر من عشر سنوات، والتي التقى بها في عام 2011 عندما بدأت العمل ضمن فريقه القانوني. وبدأت علاقتهم في عام 2015.

وسيُقام الحفل خلال ساعات الزيارة في السجن، الذي شهد قضاء بعض أعتى المجرمين في بريطانيا فترة العقوبة فيه، ومن بينهم قاتل الأطفال إيان هنتلي.

وفستان زفاف موريس والإزار الاسكتلندي المعروف باسم (الكلت) والذي سيرتديه أسانج، في إشارة لارتباط عائلته باسكتلندا، من تصميم مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود، التي الخليج 365 لها أن شنت حملة مناهضة لتسليمه.

ورُفض هذا الشهر منح أسانج الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية على قرار تسليمه للولايات المتحدة. لكن لا يزال بإمكانه الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة بالموافقة على تسليمه.