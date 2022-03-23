اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تؤكد دعم الحراك الاقتصادي والاستثماري بين البحرين وكوريا

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، الدعم والمساندة الكاملة للحراك الاقتصادي والاستثماري الشامل بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، والدفع بتعزيز التفاعل الثنائي، وروابط الصداقة الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدة بمسيرة العلاقات الممتدة لأكثر من 4 عقود بين البلدين، والتي ازدهرت بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيسة جمهورية كوريا.

جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب، بمعالي السيد بارك بيونغ سيغ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة، حيث أشادت معاليها بروابط الصداقة والعلاقات المشتركة بين البحرين وكوريا الجنوبية، مؤكدة الحرص على استمرار التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الكوري الجنوبي بما يحقق مزيدًا من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وذكرت معالي رئيسة مجلس النواب أن البحرين تربطها علاقات متميزة مع كوريا الجنوبية، خصوصًا في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية، مشيرة إلى أنّ مملكة البحرين تحرص على تقديم التسهيلات للمستثمرين الكوريين لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وخصوصًا في المجالات غير النفطية، والتي تشهد زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية.

ونوّهت معاليها بالزيارات والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المشتركة، ولجان الصداقة الفاعلة بين البلدين، مؤكدة أن تنامي العلاقات بين البحرين وكوريا تعكس حرصًا على تعزيز المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب معالي السيد بارك بيونغ سيغ رئيس البرلمان الكوري الجنوبي، عن اعتزازه الكبير بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين كوريا والبحرين، وما توليه قيادتا البلدين من حرص واهتمام مشهود على الدفع بها نحو آفاقٍ واسعة من العمل والشراكة الإيجابية.

وأثنى معالي رئيس البرلمان الكوري الجنوبي على ما تشهده مملكة البحرين من نهضة عمرانية، ونماء وازدهار ملحوظ بفضل حكمة وقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدًا مواصلة المساعي الدؤوبة لتعزيز العلاقات الكورية البحرينية في المجالات كافة.