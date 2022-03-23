معايير التطوير بأمانة العاصمة المقدّسة تُغلق 4 محطات وقود بالشوقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة أربع محطات وقود بكامل مرافقها في نطاق بلدية الشوقية الفرعية، بعد ثبوت مخالفتها وعدم التزامها بمعايير التطوير، وقصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة.
وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري؛ أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، للتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات التطويرية الواردة في اللوائح البلدية، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات المطلوبة والخاصة بالمحطات.
وأشار الشنبري؛ الى أن البلدية كانت قد أنذرت أصحاب تلك المحطات المخالفة، وتمّ الإغلاق بعد انقضاء المهلة المخصصة، مؤكداً أن هناك توجيهات من قِبل وكيل أمين العاصمة المقدّسة للبلديات، بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود، وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المُخالفة.
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وشدّدت وكالة البلديات على ضرورة التزام جميع المحطات بالمتطلبات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية، مؤكدةً أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكّلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها.
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