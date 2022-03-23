"الغذاء والدواء": نتابع أوامر السحب العالمية وهذا ما يتم عند ثبوت خلل ما

محمد بن مسعود - الدمام - 08-20-1443 12:45

صدى تبوك – متابعة

علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على قيام شركة فايزر بسحب شحنة من عقار لعلاج ارتفاع ضغط الـدم.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع أوامر السحب والتحذيرات الصادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية العالمية، مؤكدة أنه في حال سحب أي مستحضر يتم التحقق فورًا من سلامة التشغيلات المسوقة للمملكة، واتخاذ الإجراء المناسب والتعميم للجهات الصحية أو تحذير للعامة في حال ثبت أي خلل بها.

وكانت أنباء تم تداولها عن سحب شركة فايزر شحنات من عقار أكيوريتك لعلاج ضغط الدم، ومن نسختين أرخص مصرح بهما من العقار، لوجود مستويات مرتفعة من مادة النتروزامين في شكل شوائب يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.