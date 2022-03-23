قبل قدوم شهر رمضان.. تعرف على أعراض الجفاف وكيفية الوقاية منه

محمد بن مسعود - الدمام - 08-20-1443 12:33

صدى تبوك – متابعة

قدمت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للوقاية من الإصابة بالجفاف، مبينة أن الجفاف هو فقدان الجسم للماء أكثر مما يتناول.

وأشارت الوزارة إلى أن أعراض الجفاف تتمثل في الشعور بالعطش والتعب، وخروج بول أصفر داكن برائحة قوية، بالإضافة إلى جفاف الفم والشفاه والعينين، والتبول قليلاً، مبينة أن أسبابه تشمل الحمى والإسهال، والقيء، وفرط التعرق، والتبول الزائد.

وقدمت وزارة الصحة عدة نصائح للوقاية من الإصابة بالجفاف، منها شرب الماء عند الشعور بأي أعراض، وتناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات، إلى جانب الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء يومياً.

ويمكن تجنب الإصابة بالجفاف خلال شهر رمضان وفقاً لموقع “ويب طب”، من خلال شرب من 8 – 10 أكواب من المياه في الفترة الممتدة بين الفطور والسحور، والحرص على تناول الحساء يوميًا، وتجنب التوابل والبهارات والموالح، إلى جانب التقليل من الحلويات بعد الإفطار، وتجنب الكافين والنيكوتين والتدخين، وتجنب التعرض لأشعة الشمس، وكذلك ممارسة الرياضة بعد الإفطار بقليل، وشرب الحليب خلال وجبة السحور.