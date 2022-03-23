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مكافحة المخدرات: ضبط 3.32 مليون قرص أمفيتامين مخدر مُهربة إلى السعودية في شحنة ليمون

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مكافحة المخدرات: ضبط 3.32 مليون قرص أمفيتامين مخدر مُهربة إلى السعودية في شحنة ليمون

محمد بن مسعود - الدمام - 08-20-1443 12:21

صدى تبوك – متابعة

صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن وشبابها، أسفرت عن ضبط 3,320,000 قرص أمفيتامين مخدر، تم تهريبها إلى السعودية مخفية في شحنة ليمون.

وأعلن الرائد النجيدي أنه تم القبض على المتهمين بتهريبها في محافظة جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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