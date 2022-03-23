شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد يعتمد إجراءات مغادرة المواطنين للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تلقي البالغين لثلاث جرعات من اللقاح

• حصول الأشخاص أقل من 16 عام على جرعتين من اللقاح

• تحصين العمالة المنزلية في توكلنا

أوضحت المؤسسة العامة لجسرالملك فهد ان الإجراءات المعتمدة لمغادرة مواطني المملكة عبر جسر الملك فهد الى مملكة البحرين تشتمل على تلقي البالغين لثلاث جرعات من اللقاح ، ومن لم يمضي اكثر من ثلاثة اشهر على تلقي الجرعة الثانية

أما بالنسبة للأسخاص أقل من 16 عام فلابد من حصولهم على جرعتين من لقاح "كوفيد 19" .

والأطفال أقل من 12 عام لابد من تأمينهم ضد "كوفيد 19" بغض النظر عن حالة التحصين.

وحول العمالة المنزلية، أوضحت المؤسسة أنه لابد ان يكون محصن في توكلنا ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه "الأبناء أو البنات".