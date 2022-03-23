ولي العهد يرعى تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس، حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله مقر الكلية في الرياض رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم الغشيان.

وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية ولي العهد لحفل تخريج الدفعة 101 من طلبة الكلية، بعد أن أمضوا في هذه الكلية أكثر من 3 أعوام من الدراسة والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية التي دمج فيها التعليم الأكاديمي والتدريب التخصصي والإعداد المعنوي لبناء شخصية عسكرية محترفة في مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية.

وأوضح أن هذه الدورة تضم 4 طلبة من مملكة البحرين وطالبا من الكويت أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وردد الطلاب نشيد الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم سموه جائزة السلامة.

بعد ذلك تسلم ولي العهد هديتين تذكاريتين من قائد القوات الجوية ومن قائد الكلية بهذه المناسبة.

ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع الطلبة الخريجين.

حضر الحفل الأمير فهد بن خالد، والأمير فهد بن سعد، والأمير عبدالله بن فهد، والأمير سطام بن خالد، والأمير خالد بن الوليد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن طلال، والأمير عبدالله بن متعب، والأمير سلطان بن بندر، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير سعد بن تركي، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير سعود بن سلمان، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الأمير عبدالله بن خالد، والأمير خالد بن سطام، والأمير محمد بن خالد، والأمير محمد بن فيصل، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله، وكبار المسؤولين، والملحقون العسكريون لدى المملكة، وأولياء أمور الطلبة.