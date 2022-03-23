الفيصل: 27.6 مليار ريال قيمة مشاريع جدة وبحرة والجموم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس في ختام جولاته السنوية للمحافظات للعام الحالي، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم يتجاوز 27 مليارا و680 مليون ريال. وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ولوزير الداخلية على الرعاية والاهتمام الذي تحظى به منطقة مكة المكرمة، مؤكدا أهمية المنطقة كونها تحتضن أطهر البقاع والتي يفد إليها ملايين المسلمين، الأمر الذي يحتم على الجميع العمل لتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بمستواها بما يحقق الآمال والتطلعات. مشاريع جدة: - 21 مشروعا للتعليم. - البرنامج المركز لإدارة المشاريع. - مشاريع بلدية تضمنت سفلتة وأرصفة وإنارة. - تخفيض منسوب المياه السطحية بالشوارع المتضررة. - 55 مشروعا للمياه والصرف الصحي. - 35 مشروعا صحيا. - مشاريع الإسكان. - توسعة أحمال ميناء جدة الإسلامي. - استكمال المرحلة الأولى للطريق الدائري بجدة. - تحويل طريق جدة جازان إلى سريع. - تحسين ورفع مستوى طريق عسفان. - تعديل جسور تقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجاج. مشاريع الجموم: - مشاريع سفلتة وتأهيل الطرق. - العمل جار على تنفيذ التفافات ومناطق دوران ذكية بطريق الملك عبدالله وطريق ولى العهد. - مشاريع تطوير وتحسين الحدائق والمتنزهات. - مشروع مخطط الإسكان، حيث تم تسليم قطع الأراضي للمستفيدين. - إنشاء مبان للكلية التقنية بطاقة استيعابية 1700 طالب. - إنشاء مبنى للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني. - الانتهاء من المركز الصحي بالجموم. - مشروع ازدواج طريق الجموم/ الزيما. مشاريع بحرة - مشاريع بلدية وكهرباء وفي الطرق والنقل - مشروعات للإسكان والمياه وبلغ إجماليها 17 مشروعا اتفاقية تعاون رياضي: - بين فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وقطاع شمال مكة المكرمة. - إتاحة فرص التدريب للعاملين المتطوعين لتنفيذ الفعاليات. - تبادل الخبرات والتجارب الرامية لتحسين الأداء في تنفيذ المشروعات الصحية والرياضية. - تحفيز منسوبي الطرفين لإبراز النماذج الإيجابية التي تمثل القدوة الحسنة لأفراد المجتمع بالمنطقة. - تعزيز القيم وتنمية العلاقات الحسنة بين كافة شرائح المجتمع. - تكريم المتميزين ممن لهم إسهامات ومشاركات إيجابية تجاه توعية المجتمع. اتفاقية تعاون تقني: - بين محافظة بحرة والكلية التقنية بجدة. - تهدف لإتاحة الفرصة للكوادر الوطنية المؤهلة للانخراط في قطاع الأعمال. - تنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين الطرفين لتأهيل موظفي القطاع الحكومي. - تنفيذ دورات تطويرية لمنسوبي الجهات الحكومية بالمحافظة. - تنفيذ دورات تدريبية لحاملي المؤهلات العلمية للباحثين عن العمل. الهوية البصرية للمركبات: - خاصة بمتابعة التعديات في جدة. - تحمل هوية خاصة وتعمل على متابعة التعديات. - تنفذ دورة الرقابة على الأراضي الحكومية وتسهم في منع التعدي عليها. - مزودة بأنظمة تتبع وباركود يمكن من استلام البلاغات والبيانات والمستندات والتأكد منها.

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