شكرا لقرائتكم خبر صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين و3 أبواب لتنظيم الحشود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواقع المصلين لتكون في التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها، وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها، وجميع ساحات المسجد الحرام، والتأكيد على المصلين بالالتزام بارتداء الكمامة، حيث حرصت على تخصيص مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتي سنة الطواف.

وخصصت صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول لصلاة ركعتي سنة الطواف.

كما خصصت للمداخل والمخارج وتنظيم تفويج الحشود 3 أبواب رئيسة لدخول وخروج المعتمرين: باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وباب السلام، كما خصصت 144 بابا لدخول المصلين، و3 جسور: جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة.

وأعادت الرئاسة سفر الإفطار داخل أروقة الحرم والبالغ عددها ألفي سفرة وفقا للضوابط والشروط، حيث يمكن للمتقدمين والقائمين على هذه السفر الدخول على الخدمات الالكترونية للرئاسة والحصول على تصريح تقديم الخدمة.

من جهة أخرى أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تعمل على توزيع وتوفير ماء زمزم المبارك للقاصدين بعدد من الطرق، منها العربات الخاصة بالمطاف، وحقائب الظهر، وتوزيع العبوات، والترامس الموزعة في أنحاء المسجد الحرام، والمشربيات.

خدمة توزيع ماء زمزم داخل الحرم

