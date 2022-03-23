صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين و3 أبواب لتنظيم الحشود

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وخصصت صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول لصلاة ركعتي سنة الطواف.
كما خصصت للمداخل والمخارج وتنظيم تفويج الحشود 3 أبواب رئيسة لدخول وخروج المعتمرين: باب الملك عبدالعزيز، وباب الملك فهد، وباب السلام، كما خصصت 144 بابا لدخول المصلين، و3 جسور: جسر أجياد، جسر الشبيكة، جسر المروة.
وأعادت الرئاسة سفر الإفطار داخل أروقة الحرم والبالغ عددها ألفي سفرة وفقا للضوابط والشروط، حيث يمكن للمتقدمين والقائمين على هذه السفر الدخول على الخدمات الالكترونية للرئاسة والحصول على تصريح تقديم الخدمة.
من جهة أخرى أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها تعمل على توزيع وتوفير ماء زمزم المبارك للقاصدين بعدد من الطرق، منها العربات الخاصة بالمطاف، وحقائب الظهر، وتوزيع العبوات، والترامس الموزعة في أنحاء المسجد الحرام، والمشربيات.
خدمة توزيع ماء زمزم داخل الحرم
- 15 عربة سقاية متحركة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات
- 100 عبوة للعربة الواحدة، يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي
- 800 ألف عبوة ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد تم توزيعها
- تأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم
- بدء توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين عبر الحقائب الأسطوانية
- 60 عربة سقاية كهربائية متنقلة على عامة شرفات المطاف
- سعة إجمالية تقدر بـ80 لترا للعربة الواحدة مبرد وغير مبرد
- 190 حقيبة محمولة على الظهر و365 حقيبة أسطوانية
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