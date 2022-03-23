إلزام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإدراج مشروع تفطير الصائمين في ميزانيتها

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واشتملت الضوابط على مجموعة من الاشتراطات التي ينبغي مراعاتها، حيث تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية في حال رغبتها في إقامة مشروع تفطير الصائمين بالرفع للوزارة لأخذ الموافقة عليها، كما يتوجب أن تنسق الجمعية والمؤسسة الأهلية مع إمام المسجد في إقامة مشروع إفطار الصائمين وإصدار التصريح من الوزارة وأن يكون مسؤولا عن المشروع ويراعى عدم الإسراف والتبذير.
وأكدت الوزارة على ضرورة أن تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية والمسؤول عن مشروع تفطير الصائمين بنماذج التقارير المعتمدة من قبل الوزارة، إضافة إلى ضرورة التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية الصادرة من جهة الاختصاص.
اشتراطات الشؤون الإسلامية لمشروع تفطير الصائمين:
- الرفع للوزارة لأخذ الموافقة عليه
- التنسيق مع إمام المسجد في إقامة مشروع إفطار الصائمين
- إصدار التصريح من الوزارة
- أن يكون مسؤولا عن المشروع ويراعى عدم الإسراف والتبذير
- تلتزم بنماذج التقارير المعتمدة من قبل الوزارة
- ضرورة التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية
- تلتزم الجمعية والمؤسسة المنفذة للمشروع بإظهار إيراداته ومصروفاته في ميزانيتها
- تتقدم حال رغبتها في إقامة المناشط الدعوية المصاحبة للمشروع بطلب ترخيص البرنامج من الوزارة
- تلتزم بتوفير وجبات الإفطار من المحال أو الأماكن المرخص لها من قبل البلدية
- في حال تلقيها التبرع على شكل وجبات عينية؛ فيشترط أن تكون مجهزة من قبل المحال المرخصة
- تلتزم بالمواصفات والمقاييس المعتمدة للخيام من الجهات المختصة
- إصدار التصاريح اللازمة لإقامة مخيمات التفطير من الدفاع المدني
- تلتزم بالتعليمات والإجراءات الصادرة من قبل الوزارة والجهات المختصة فيما يتعلق بالظروف الطارئة والقوة القاهرة
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