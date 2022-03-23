شكرا لقرائتكم خبر إلزام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإدراج مشروع تفطير الصائمين في ميزانيتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الجمعية والمؤسسة المنفذة لمشروع إفطار الصائمين بإظهار إيراداته ومصروفاته في ميزانيتها التي يعدها المحاسب القانوني المعتمد، وذلك ضمن مجموعة من التعليمات والضوابط أصدرتها الوزارة لمشاريع تفطير الصائمين للجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لإشراف الوزارة الفني، والتي تسهم في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، تزامنا مع قرب رمضان لعام 1443.

واشتملت الضوابط على مجموعة من الاشتراطات التي ينبغي مراعاتها، حيث تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية في حال رغبتها في إقامة مشروع تفطير الصائمين بالرفع للوزارة لأخذ الموافقة عليها، كما يتوجب أن تنسق الجمعية والمؤسسة الأهلية مع إمام المسجد في إقامة مشروع إفطار الصائمين وإصدار التصريح من الوزارة وأن يكون مسؤولا عن المشروع ويراعى عدم الإسراف والتبذير.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تلتزم الجمعية والمؤسسة الأهلية والمسؤول عن مشروع تفطير الصائمين بنماذج التقارير المعتمدة من قبل الوزارة، إضافة إلى ضرورة التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية الصادرة من جهة الاختصاص.

اشتراطات الشؤون الإسلامية لمشروع تفطير الصائمين:

