ولي العهد يستعرض مع البرهان أوجه العلاقات والفرص التنموية الواعدة

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حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان - الوزير المرافق -، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن جعفر.
فيما حضر من الجانب السوداني مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد مفضل، والمدير التنفيذي لرئيس مجلس السيادة اللواء ركن الصادق إسماعيل، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عادل بشير.
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