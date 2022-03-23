خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض مساء أمس الأول، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان. ورحب خادم الحرمين الشريفين برئيس المجلس السيادي ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مهنئا الملك بنجاح الفحوصات الطبية. وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريما لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. حضر الاستقبال والمأدبة، عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين. كما حضر من الجانب السوداني، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد مفضل، ومدير مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي اللواء ركن الصادق إسماعيل، وسفير السودان لدى المملكة عادل بشير.

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