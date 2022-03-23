اتفاقية لتطوير مهنة التمريض وتجويد الخدمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير مهنة التمريض وتجويد الخدمات، وقع مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك سعود، تهدف أيضا إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية بين كلية التمريض بالجامعة وإدارة خدمات التمريض بالمجمع. وشهد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الثالث الدكتور عبدالله الخثلان مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين.

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