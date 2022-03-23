شكرا لقرائتكم خبر المملكة تغرد عالميا بـ3 جوائز في التعليم الإبداعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق معلمو ومعلمات المملكة جائزتين دوليتين في فئة خبراء مايكروسوفت للتعلم الإبداعي، وجائزة أخرى عن فئة مدارس مايكروسوفت، وذلك في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي لعام 2022م، الذي اختتمت فعالياته أخيرا في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفازت مدارس موسوعة العلوم بقيادة المعلمة إيمان خيرالدين بالجائزة الكبرى لمدارس مايكروسوفت على مستوى العالم، بمشروع دمج الأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس أو الفصول العادية مع أقرانهم.

كما فاز خبراء مايكروسوفت للتعلم الإبداعي (ميمونة عواجي وجواهر المنيع من إدارة تعليم الرياض، محمد المحمادي وماجد الجهني من إدارة تعليم مكة المكرمة) بالمركز الأول على مستوى العالم في محور مقاومة التغير المناخي، بمشروع «نحو بيئة ذكية ومستدامة» الذي يتطرق للهدف الـ13 «العمل المناخي» أحد أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب حصول المعلمة زينة بنت صالح الكثيري من إدارة تعليم جدة على المركز الثاني عالميا في المحور نفسه، بمشروع «حاضرنا هو مستقبلنا» الذي استهدف تعزيز الوعي البيئي من خلال القضايا الاجتماعية المحلية والعالمية.

وتأتي مشاركة المملكة في مؤتمر تبادل الخبرات العالمي ضمن اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية، بهدف تبادل الخبرات حول الحلول التقنية الحديثة وأفضل الممارسات لتطبيقها، مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم.

مدارس مايكروسوفت

الجائزة الكبرى

مدارس موسوعة العلوم

قيادة المعلمة إيمان خيرالدين

المشروع:

دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم في المدارس أو الفصول العادية

خبراء مايكروسوفت للتعليم الإبداعي

المركز الأول عالميا

تعليم الرياض

(ميمونة عواجي، دواهر المنيع)

تعليم مكة المكرمة

(محمد المحمادي، ماجد الجهني)

المشروع:

نحو بيئة ذكية مستدامة

المركز الثاني عالميا

تعليم جدة

(زينة الكثيري)

المشروع:

حاضرنا هو مستقبلنا