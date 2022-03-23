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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء 6 نصائح للتعامل الآمن مع صبغات الشعر، ولتفادي حدوث ضرر خلال الاستخدام دعت إلى اختبار الحساسية من خلال وضع كمية قليلة من الصبغة على الجلد قبل استخدامه، وتركها لمدة يومين للتأكد من عدم تحسس الجلد. النصائح الست





قراءة التحذيرات واتباع الإرشادات المكتوبة على العبوة قبل الاستخدام



تجنبها خلال فترة الحمل، خاصة في الأشهر الأولى



تخزينها في المكان المناسب حسب تعليمات الشركة المصنعة



ارتداء قفازات عند استعمال الصبغات



عدم خلطها مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية لها



لا تترك على الشعر أطول من الفترة المحددة





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