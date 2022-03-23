شكرا لقرائتكم خبر إلزام العاملين في النقل التعليمي بالاشتراطات الفنية للمركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للإسهام في رفع مستوى جودة الخدمة ودعم بيئة مناسبة للاستثمار، وفق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام المنشآت والأفراد الممارسين لنشاط نقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية، كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي واستيفاء المتطلبات والشروط الفنية المحددة للمركبات المستخدمة في النقل والحصول على ترخيص معتمد. وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة نقل naql.sa، كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929. المركبات المرخص لها





السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا تزيد على 9 مقاعد



الحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها على 15 راكبا



الحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها على 15 راكبا



لكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد



معاقبة المخالفين لشروط وأحكام اللائحة وتشمل:



ممارسة النشاط دون ترخيص



عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته



كانت هذه تفاصيل خبر إلزام العاملين في النقل التعليمي بالاشتراطات الفنية للمركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.