أسعار الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 23 مارس 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

تراجع الذهب اليوم في السعودية، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، تزامنًا مع هبوط المعدن النفيس عالميًا مع توقعات برفع قوي للفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 231.61 ريال (61.76 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم بالسعودية، إلى نحو 202.66 ريال (54.04 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، بداية تعلاملات اليوم، إلى نحو 173.70 ريال (46.32 دولار).

أخبار قد تهمك

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 135.10 ريال (36.03 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السعودية

وسجل متوسط سعر أوقية “أونصة” الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات المبكرة، انخفاضًا إلى نحو 7207.50 ريال (1922 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم في السعودية، نحو 1621.25 ريال (432.33 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، شهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل تراجعًا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.10 دولار عند 1925.60 دولار للأوقية.

وقد تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، متأثرة بتصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الرفع القوي لمعدل الفائدة هذا العام للحد من التضخم المتصاعد.

وذكر “جيمس بولارد” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس خلال مقابلة مع محطة “بلومبيرج”، أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع الفائدة أعلى 3% هذا العام، مؤكدًا على ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل قوي للسيطرة على وتيرة ارتفاع التضخم.

وجاءت تلك التعليقات بعد يوم واحد من تصريحات “جيروم باول” رئيس البنك المركزي الأمريكي، والتي أوضح فيها أن البنك قد يلجأ لرفع الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس في اجتماع واحد أو أكثر إذا لزم الأمر لكبح جماح التضخم.

ودعمت تلك التصريحات ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال يوم أمس، إذ وصل العائد على السندات لآجل عامين إلى 2.16%، فيما سجل العائد على السندات لآجل 10 سنوات نحو 2.37%.