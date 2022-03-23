“التجارة” تنشر فيديو لشركة متخصّصة في بيع أجهزة الاتصالات صحّحت وضعها من التستر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
نشرت وزارة التجارة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المنتهية 16 فبراير 2022.
واستفادت من الفترة التصحيحية شركة متخصّصة في بيع أجهزة الاتصالات في المدينة المنوّرة تعمل منذ 10 سنوات، بينما تجاوزت إيراداتها السنوية 21 مليون ريال.
الجدير بالذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدّمت جميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتضمنت تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.
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