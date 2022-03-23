اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل مع بعض السحب ودرجات الحرارة أعلى من المعدل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلًا مع بعض السحب ودرجات الحرارة اعلى من المعدل.
الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا.
ارتفاع الموج من قدم الى ثلاث اقدام.
درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 65%، والصغرى 20%.
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