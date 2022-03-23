شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك عبد العزيز الطبية" تحتفل بمرور عام لنجاح برنامج زراعة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفل مركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة القلب أمس ، بمناسبة مرور عام على نجاح برنامج زراعة القلب المقام بمركز القلب بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، بحضور معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية في الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور بندر القناوي.

وألقى معالي الدكتور القناوي كلمة شكر فيها الأطباء القائمين على البرنامج في المدينة الطبية والمشرفين وجميع المشاركين فيه، مشيداً بجهودهم المبذولة واهتمامهم وحرصهم على المرضى ولوصول البرنامج إلى مستويات متقدمة وعالية.

بدوره, أوضح رئيس مركز الملك عبدالعزيز لطب وجراحة القلب الدكتور مؤيد الزئبق أن المركز نشأ عام 2000 م بداية من جناح مكون من 25 سريراً، ثم شهد نمواً خلال العشرين عاماً حتى بلغ عدده 3 مباني متخصصة في القلب، إضافة إلى مبنى متخصص بالتصوير المتقدم في الحرس الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، إلى جانب برامج أخرى أنشأ أحدها برنامج علاج ضعف العضلة القلبية، ومن خلال هذه السنوات تم توسيع البرنامج بشكل أكبر .