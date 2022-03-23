شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع البيئة 2022 يواصل فعالياته بحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل فعاليات أسبوع البيئة 2022 التي تنظمه أمانة منطقة حائل تحت عنوان "بيئتنا مسؤوليتنا" الذي يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتشارك به عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. ويشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل بفعاليات أسبوع البيئة بجناح توعوي بيئي وذلك بمنتزه الأمير سعود بن عبد المحسن بمدينة حائل؛ حيث يقدم الجناح للزوار الشتلات الطبيعية والورود والهدايا الصديقة للبيئة, وتقديم نبذه عن جهود فرع الوزارة بمنطقة حائل لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر, بالإضافة إلى أعمال التشجير بالمنطقة. ومن ضمن فعاليات أسبوع البيئة جرى زراعة أكثر من 1000 شجرة طلح بمنتزه مشار الوطني بمنطقة حائل بمشاركة متطوعين من الهلال الأحمر السعودي والجمعيات البيئية. وتستمر أعمال المعرض البيئي المقام في العثيم مول في تقديم برامجه واستقبال الزوار وتوزيع الشتلات والورود والهدايا الصديقة للبيئة ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي والتعريف بالسلوكيات البيئية الجيدة. يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل دشن مبادرة "بيئتنا مسؤوليتنا" في نسختها الثانية، خلال رعاية سموه الحفل الافتتاحي الذي أقيم في مركز الهجن والهجانة بتنظيم من جمعية حائل ‏للعمل التطوعي وخدمة المجتمع "جود" والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.