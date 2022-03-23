“الحصيني”: لا حالة جوية معتبرة لأسبوع.. أمطار هنا فقط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
أكّد خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أنه لا توجد حالة جوية معتبرة كما ترسمه النماذج العددية للطقس مدة أسبوع كامل؛ عدا أمطار متوقعة على أقصى شمال المملكة وجنوبها.
وأوضح الحصيني؛ أن منخفض أصله قطبي على فلسطين وسوريا ولبنان وشمال مصر وغرب الأردن، وأمطار متفاوتة الغزارة الخميس، وثلوج على مرتفعات لبنان وسوريا، كما سيستمر الارتفاع في الحرارة على المملكة، ثم يعقبه انخفاضٌ في الحرارة نهاية هذا الأسبوع لتعود الأجواء الباردة.
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