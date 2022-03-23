المملكة: تعلن اكتشاف 5 حقول للغاز الطبيعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اكتشاف خمسة حقول للغاز الطبيعي في أربع مناطق، وهي المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

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وقال في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) لقد “تم اكتشاف حقل (شدون) للغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى على بعد 180 كيلو متراً جنوب شرقي مدينة الرياض، بعد أن تدفق الغاز من بشر (شدون -1) بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مع 3300 برميل من المكثفات”.

واستطرد بالقول، “كما تم اكتشاف حقل (شهاب) للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي على بعد 70 كيلو متراً جنوب غربي حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر (شهاب -1) بمعدل 31 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف حقل (الشرفة) للغاز الطبيعي في منطقة الربع الخالي أيضاً على بعد 120 كيلو متراً جنوب غرب حقل الشيبة، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الشرفة -2) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 50 برميلاً من المكثفات، واكتشاف حقل (أم خنصر) للغاز الطبيعي غير تقليدي، في منطقة الحدود الشمالية على بعد 71 كيلو متراً جنوب شرقي مدينة عرعر، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أم خنصر-1) بمعدل مليوني قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 295 برميلاً من المكثفات”.

وأشار البيان بحسب وزير الطاقة إلى أن الاكتشافات شملت حقل “سمنة” للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية جنوب حقل الغوار على بعد 211 كيلو متراً جنوب غربي مدينة الظهران، حيث “تدفق الغاز من بئر (سمنة -2) بمعدل 5.8 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 24 برميلاً من المكثفات، كما تدفق الغاز من بئر (سمنة -104001) بمعدل 11.6 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 169 برميلاً من المكثفات، وتدفق الغاز من بئر (سمنة -6) بمعدل 9.25 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم.

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التحول للطاقة النظيفة

ويأتي الإعلان اليوم بعد عامين من إعلان الرياض خطة لتطوير حقل الجافورة الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه في السعودية بطول 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

وتسعى البلاد بحسب المعلن عنه سابقاً إلى بدء الإنتاج من حقل الجافورة مطلع عام 2024، مع سعيها إلى رفع إنتاج الغاز منه بشكل تدريجي ليصل إلى 2.2 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2036.

وخطط الرياض الرامية لإنتاج الغاز الطبيعي يأتي ضمن إطار سعيها إلى التحول نحو الطاقة النظيفة وتصدير الهيدروجين، فعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي يعتبر أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه يعد بمثابة وقود انتقالي نحو الطاقة المتجددة كونه الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية مقارنة بأنواع الوقود الأحفوري الأخرى التي تطلق انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة، مما يتوافق مع خطط البلاد للوصول إلى الحياد الكربوني في 2060 بحسب المعلن.

كما أن العمل على تطوير حقول الغاز الطبيعي تأتي ضمن أهداف البلاد لتنويع مواردها الاقتصاد ودعم مكانتها في قطاع الطاقة العالمي لتكون أحد أهم منتجي الغاز عالمياً.