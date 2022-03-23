تعليم ينبع ينفذ برنامجا تدريبيا في مشروع ( ريادي )

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

نفذت إدارة تعليم ينبع أمس برنامجا تدريبيا في مشروع ( ريادي ) والذي يتناول مجال ريادة الأعمال والمهارات الإنتاجية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية، وبرامج التربية الخاصة، ويستمر يومين مستهدفا 132 ميسرا وميسرة للمشروع في مدارس المحافظة، وذلك عبر برنامج زووم.

حيث يتناول البرنامج التدريبي في اليوم الأول عددا من المحاور تتضمن التعريف بمفهوم ريادة الأعمال وآليات دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة والتفاعل من خلال منصة ( ريادي ) Riyaadi.com قدمتها خبيرة ريادي حنان العلوني.

ويناقش في اليوم الثاني منصة ريادي وكيفية تسجيل الميسرين والميسرات في المنصة وآليات رفع تقارير برامج المنفذة في المدرسة لتفعيل المشروع وكذلك كيفية تسجيل الطلاب ورفع أعمالهم، وكيفية المشاركة في مسابقات ريادي قدمها منسق المشروع (بنين) عودة الرفاعي.

الجدير بالذكر أن برنامج ( ريادي) يهدف إلى تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية، والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل والعمل الحر، إلى جانب دعم ترتيب المملكة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات المرتبطة بذلك، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إضافة إلى بناء شخصيات الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحفيز روح المبادرة والطموح لديهم، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتماماتهم .

ويشمل المشروع أنشطة وفعاليات تثقيفية لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وكذلك تدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار عبر إقامة ورش العمل والدورات التدريبية، إضافة إلى التدريب على الممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية ( مهارات ريادي )، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات ضمن «أولمبياد ريادة الأعمال» لتحدي الأفكار والأفلام الريادية، وعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي.