شكرا لقرائتكم خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي العلا وخيبر ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج على محافظتي بدر وينبع ومركز الرايس ، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.