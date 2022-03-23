آثار مذهلة لتناول الآيس كريم.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تعد حلوى الآيس كريم من أشهر أنواع الحلوى على مستوى العالم، يحبها الجميع من الصغار والكبار، ولها تأثير سحري في ضبط المزاج العام ومنح شعور فوري بالسعادة، رغم احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات المصنعة. ويؤكد الأطباء أن تناول كمية كبيرة من الآيس كريم لا يحدد مسار وضعك الصحي، طالما أنها ليست عادة يومية. ورغم طعمه اللذيذ، فإن الآيس كريم يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، ولهذا يجب تناوله بحرص، كما نقل موقع «Eat This Not That». وإليك الآثار الجانبية التي يمر بها الجسم عند تناول الأيس كريم:

زيادة مخاطر السمنة: يحتوي نصف لتر من الآيس كريم على ما يصل إلى ألف سعر حراري. هذا يعني أنه إذا حافظت على هذه العادة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بشكل كبير.

مستوى السكر في الدم يظل طبيعيًا: من الأمور المفاجأة هو أن تناول الآيس كريم لا يؤثر على مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ولا يسبب في ارتفاعه بدرجة كبيرة.

مستوى ضغط الدم يظل طبيعيًا: من فوائد الآيس الكريم الأخرى أنه لا يؤثر على مستوى ضغط الدم كذلك، وذلك لأن اللبن الموجود به يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وهي عناصر مهمة تساعد في ضبط الضغط.

العضلات تصبح أقوى: هذا ليس عذرك لاستهلاك كميات كبيرة من الآيس كريم. لكن بعض الأبحاث وجدت أن السكريات من الآيس كريم المجمد يمكن أن تساعد في تعزيز بناء العضلات ومنع انهيار البروتين مع ارتفاع الأنسولين القوي الذي تسببه.

تقوية العظام: غالبًا ما نربط الآيس كريم بالوجبات السريعة وليس كمنتج ألبان. ومع ذلك، نظرًا لأن الآيس كريم هو بالفعل أحد منتجات الألبان، فإنه يحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية، على رأسها الكالسيوم. وعندما يرتبط الكالسيوم بالفوسفور، الموجود أيضًا في الآيس كريم، يمكن أن يساعد في تقوية العظام.