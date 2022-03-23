آثار مذهلة لتناول الآيس كريم.. تعرف عليها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
تعد حلوى الآيس كريم من أشهر أنواع الحلوى على مستوى العالم، يحبها الجميع من الصغار والكبار، ولها تأثير سحري في ضبط المزاج العام ومنح شعور فوري بالسعادة، رغم احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات المصنعة.
ويؤكد الأطباء أن تناول كمية كبيرة من الآيس كريم لا يحدد مسار وضعك الصحي، طالما أنها ليست عادة يومية. ورغم طعمه اللذيذ، فإن الآيس كريم يحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، ولهذا يجب تناوله بحرص، كما نقل موقع «Eat This Not That».
وإليك الآثار الجانبية التي يمر بها الجسم عند تناول الأيس كريم:
يحتوي نصف لتر من الآيس كريم على ما يصل إلى ألف سعر حراري. هذا يعني أنه إذا حافظت على هذه العادة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بشكل كبير.
من الأمور المفاجأة هو أن تناول الآيس كريم لا يؤثر على مستوى السكر في الدم بشكل كبير، ولا يسبب في ارتفاعه بدرجة كبيرة.
من فوائد الآيس الكريم الأخرى أنه لا يؤثر على مستوى ضغط الدم كذلك، وذلك لأن اللبن الموجود به يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم وهي عناصر مهمة تساعد في ضبط الضغط.
هذا ليس عذرك لاستهلاك كميات كبيرة من الآيس كريم.
لكن بعض الأبحاث وجدت أن السكريات من الآيس كريم المجمد يمكن أن تساعد في تعزيز بناء العضلات ومنع انهيار البروتين مع ارتفاع الأنسولين القوي الذي تسببه.
غالبًا ما نربط الآيس كريم بالوجبات السريعة وليس كمنتج ألبان. ومع ذلك، نظرًا لأن الآيس كريم هو بالفعل أحد منتجات الألبان، فإنه يحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية، على رأسها الكالسيوم. وعندما يرتبط الكالسيوم بالفوسفور، الموجود أيضًا في الآيس كريم، يمكن أن يساعد في تقوية العظام.
وجدت دراسة نشرت في «Human Reproduction» أن النساء اللواتي تناولن منتجات الألبان عالية الدسم مثل الآيس كريم تزيد من فرصهن في الحمل من أولئك اللائي تمسك بالحليب الخالي من الدسم والزبادي الخالي من الدسم. كما أن النساء اللاتي تناولن الآيس كريم مرتين أو أكثر في الأسبوع قلت لديهم خطر الإصابة بالعقم بنسبة 38%.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.