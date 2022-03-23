عاجل | ارتفاع أسعار البهارات والقهوة قبيل رمضان

تشهد محلات بيع البهارات بأنواعها، بالإضافة إلى محلات بيع القهوة، إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين، استعدادا لشهر رمضان. وتشهد بعض المنتجات ارتفاعا في الأسعار، وصل إلى 5 % و6 %، بينما ارتفعت القهوة إلى 30 %.

وكما جرت العادة في كل عام، تبدأ الاستعدادت بالدول الإسلامية لدخول شهر رمضان منذ بداية شعبان.

إقبال على الشراء

أوضح علي عبده حسين، الموظف في أحد محلات بيع البهارات والقهوة، أن الأيام التي تسبق شهر رمضان تشهد كل عام ازدحاما وإقبالا من قِبل المستهلكين، خصوصا بهارات الشوربة والكبسة. وأضاف أن معظم المحلات في شهر شعبان بكل أيامه تشهد إقبالا على الشراء أكثر من باقي الشهور التي عادة يزداد الإقبال علي الشراء فيها عند نزول الرواتب.

الهيل ينخفض

بيّن بائع آخر أن الأسعار متفاوتة، حيث تشهد بعض المنتجات ارتفاعا في الأسعار وصل إلى 5 % و6 %.

وأضاف أن الهيل سعره انخفض خلال الأسابيع الماضية، بينما القهوة ارتفع سعرها بشكل كبير، وهي من المنتجات التي يزداد الإقبال علي شرائها قبل شهر رمضان، لذلك ارتفع سعرها بنسبة قد تصل إلى 30 %، فالبن الهرري علي سبيل المثال ارتفع سعره من 20 ريالا إلى 35 ريالا.