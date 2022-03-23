مسؤولون أمريكيون وفي الناتو: بيلاروس قد تنضم قريبا للحرب في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية ، الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الولايات المتحدة والحلف يعتقدان أن بيلاروس قد تنضم “قريبا” إلى روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال مسؤول عسكري في الناتو إنه “من المحتمل” بشكل متزايد أن تدخل بيلاروس الصراع.
وذكر مسؤول كبير في استخبارات الحلف بشكل منفصل إن الحكومة البيلاروسية “تهيئ الأجواء لتبرير هجوم بيلاروسي على أوكرانيا”.
وقال المسؤول العسكري في الناتو إنه لا يزال يتعين اتخاذ قرار نهائي في موسكو بشأن مشاركة بيلاروس في الحرب. وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن القوات البيلاروسية تشارك في القتال في أوكرانيا.
وأوضح المسؤول: “الأمر لا يتعلق بما يريده (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو”.
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وقال المسؤول إن “التدخل من شأنه أن يزعزع استقرار بيلاروس”.
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