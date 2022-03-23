شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بتطوير بلدة ظهران الجنوب التراثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المدير العام لفرع هيئة التراث بمنطقة عسير المهندس عبدالعزيز غانم أن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وجه بتطوير بلدة ظهران الجنوب التراثية؛ بهدف حفظ التراث الذي تشتهر به محافظة ظهران الجنوب وبث الوعي بأهميته وقيمته الوطنية والاستفادة منه، من خلال التعاون مع المواطنين وتشجيعهم من أجل المحافظة على التراث, وليكون رافداً اقتصادياً وثقافياً، ولدعم المشاريع الفردية والجماعية للحرف اليدوية, وتفعيل الأصول التراثية بإقامة الفعاليات والبرامج والعمل مع الجهات المعنية, والمحافظة عليها وتطويرها لتكون منتجاً اقتصادياً.

وأضاف أنه عقد اليوم اجتماعاً مع محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح، بحضور رئيس الجمعية التعاونية لبلدة ظهران الجنوب التراثية سعيد الوادعي وأعضاء الجمعية؛ لدراسة ومناقشة الخطة الاستراتيجية لتطوير البلدة التراثية وفق توجيه سمو أمير منطقة عسير، مشيراً إلى مناقشة المشاريع والبرامج والفعاليات لتطويرها بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس الجمعية التعاونية لبلدة ظهران الجنوب التراثية، مضيفاً أن الاجتماع أوصى بضرورة تفعيل دور الجمعية بالشراكة مع فرع هيئة التراث بعسير، وتبني مشاريع ترميم وتأهيل المعالم المعمارية التراثية والتاريخية والمحافظة عليها بظهران الجنوب.