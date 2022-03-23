شكرا لقرائتكم خبر عن رصد إلكتروني للأدوية.. وتخفيض أسعار 2500 منتج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن خفض أسعار أكثر من 2500 منتج خلال العامين الماضيين، مؤكدة مراقبتها الأسعار بشكل مستمر لضمان توافر الدواء للمريض بشكل آمن وبسعر مناسب.

منع التلاعبوكانت الهيئة قد وضعت باركود السعر على الأدوية بدلًا من طباعته مكتوبًا، وذلك للحد من التلاعب في الأسعار، موصية المستفيدين بمسح باركود السعر قبل الشراء للتأكد من أن الباركود هو المعتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء، موضحة أنه يمكن معرفة المنتجات المسجلة لدى الهيئة من خلال تطبيق «طمني» للأجهزة الذكية، موصية قبل استخدام أي منتج بالتأكد من أن المنتج مسجل لدى الهيئة.

حماية المجتمعوذكر الصيدلي المختص بتنظيمات وتشريعات الأدوية بالهيئة العامة للغذاء والدواء د. محمد القدسي، أن الهيئة فعّلت حديثا نظام التتبع الإلكتروني للأدوية «رصد» ضمن خطتها للمساهمة بتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وذلك بتبني أحدث الوسائل التقنية واستخدامها في تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها. كما يساهم النظام في تعزيز دور الهيئة في حماية المجتمع وتعزيز الرقابة والتأكد من سلامة الأدوية، وذلك من خلال معرفة مصدرها والمراحل التي مرت بها من التصنيع وحتى وصولها للمستهلك، كما قامت الهيئة أيضًا بنشر قائمة للمستحضرات الصيدلانية المسموح ببيعها بالتجزئة في متاجر بيع المواد الغذائية وهي متوافرة ومحدثة على موقع الهيئة.

مراكز الرعايةوبيَّن أن تطبيق «طمني» تطبيق استحدثته الهيئة ويسهل عملية الحصول على معلومات الدواء بمجرد مسح الباركود، ومعرفة كامل التفاصيل للدواء، مشيرًا إلى وجود تعاون بين الجهات المختصة لرفع مستوى الربط بين مراكز الرعاية والمستشفيات بالصيدليات المجتمعية بهدف ضمان توافر الأدوية مثل خدمة «وصفتي».

أعراض جانبيةوأضاف إن الأدوية تخضع لرقابة صارمة من قبل الدول لضمان سلامتها وفعاليتها وجودتها، ويجب على المريض والمستهلك اتباع إرشادات الصيدلي والطبيب المعالج، وقراءة تعليمات النشرة الداخلية المرفقة مع المستحضر، وأخذ المعلومات الدوائية من الجهات الرسمية، والتبليغ عن الممارسات الخاطئة المضرة بالإنسان والتلاعب في المنتج والأسعار في المواقع الرسمية بالجهات المسؤولة، وفي حال وجود أعراض جانبية من استخدام الأدوية، يجب التواصل من خلال خدمة «تيقظ» أو مركز الاتصال بالهيئة «19999».