شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دقيقة.. زمن الحصة الدراسية برمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

وحدّدت وزارة التعليم بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ. كما حددت وزارة التعليم بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر «الابتدائية، المتوسطة، الثانوية» من الساعة 9 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.