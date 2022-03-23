شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض «باليستي» أطلق تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا أطلق باتجاه جازان. وأضاف التحالف إن تصعيد الميليشيا لانتهاكاتها الجسيمة يتعمد إفشال المشاورات اليمنية.

وفي سياق متصل، دانت حكومة جزر المالديف بشدة هجمات المليشيات الحوثية المتعددة، التي تستهدف المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية. وقالت في بيان لها: «إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية الحيوية والمدنيين الأبرياء، تنتهك بوضوح القانون الدولي، وتهدد أمن المملكة والمنطقة، وتعرقل إمدادات الطاقة العالمية»، مجددة تضامنها مع المملكة ضد من يهدد أمنها، مؤكدة التزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.