شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: خدمات المملكة الصحية نموذج يحتذى به عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، تطور القطاع الصحي في المملكة، بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، والذين جعلوا صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى، وقد كان لهذا الدعم أثر بالغ على الخدمات الصحية في المملكة، ومواجهة جائحة كورونا بكفاءة واقتدار حتى أصبحت نموذجا يحتذى به بين دول العالم.

رعاية أولية

وزار نائب أمير المنطقة الشرقية، أمس، مستشفى العمران العام بمحافظة الأحساء، يرافقه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء. وفور وصول سموه لمبنى المستشفى، شاهد عرضا مرئيا للمشاريع الصحية في المحافظة، بعدها تجول في عدد من أقسام المستشفى «الأشعة، وغرفة العمليات، وغرفة الطوارئ»، بعد ذلك دشن سموه العيادات المتنقلة التابعة لتجمع الأحساء الصحي، التي تهدف إلى الوصول إلى التجمعات السكانية الطرفية البعيدة عن المنشآت الصحية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والمساندة لها، كالكشف على الأمراض، ومتابعة الأمراض المزمنة، وصحة الأسنان، ومتابعة صحة الطفل السليم، والتطعيمات، والأشعة السينية والصوتية، والمختبر، وعيادة الطب العام، وعيادة الأسنان، ومحطة الفرز، والطفل السليم، حيث تُعد هذه العيادات المتنقلة محطة للتثقيف الصحي.

رفع الكفاءة

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء د. أحمد الشعيبي، عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته، وتدشينه العيادات المتنقلة؛ مؤكدا أن التجمع الصحي يسعى وبشكل مستمر لتعزيز خدماته، ورفع كفاءته، والانتقال إلى نموذج تشغيل يراعي أحدث المفاهيم في الإدارة الطبية.