شكرا لقرائتكم خبر عن «طب الأسنان» منزليا لـ479 مستفيدا من «إرادة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت إدارة مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، خدمة طب الأسنان للمرضى المسجلين في كشوفات إدارة الرعاية الصحية المنزلية، في منازلهم، بهدف التسهيل عليهم وتقديم الرعاية الطبية لهم في مكان إقامتهم.

وأوضح رئيس تشغيل المجمع د. محمد الزهراني أن الخدمة تخدم 479 مستفيدا مسجلا في كشوفات الرعاية الصحية المنزلية، وينفذ 19 موظفا 5 زيارات منزلية على مدار الأسبوع، تشمل الأطباء والممرضين، في حين أن قسم الرعاية الصحية المنزلية تمكن خلال العام الماضي من خدمة 6287 مستفيدا في المنزل.

وأشار إلى أن المجمع حريص كل الحرص على متابعة تنفيذ برنامج الزيارات المنزلية؛ نظرا لخصوصية المرضى وما يحتاجونه من رعاية صحية مميزة، موضحا أن ذلك يأتي انطلاقا من الاهتمام والمتابعة من خلال التنسيق المسبق الذي يتم بين الفريق العلاجي المخصص لهذه الخدمة بالمجمع وأسر المرضى ممن تتطلب حالتهم مثل هذه الزيارات.

وأكد د. الزهراني أن من إيجابيات هذا البرنامج تخفيف الضغط في أعداد المراجعين للعيادات، وإتاحة الفرص لأسر المرضى الذين هم في حاجة لمتابعة حالتهم بالتنويم داخل المستشفى، إضافة إلى أن العناية والرعاية الطبية التي يحصل عليها المريض داخل منزله وفي محيط أسرته وبين ذويه تضفي عليه الراحة البدنية والنفسية وتمنحه الشعور بالأمان، ويقدم الخدمة فريق علاجي متكامل متعدد التخصصات.