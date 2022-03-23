شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أركان في ملتقى «كن سعيدا» الأول بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، أمس، ملتقى «كن سعيدا» الأول بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، الذي ينظمه مكتب التعليم، بالتعاون مع إدارة التوجيه والإرشاد، وبمشاركة بلدية الخبر، وذلك في مقر مدرسة عمر المختار الابتدائية، بحضور مدير مكتب الخبر أحمد الغامدي، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية أحمد الفردان.

واستعرض الطلاب عبر 10 أركان خلال المعرض المصاحب، أفكارا حديثة للتعبير عن السعادة.

وأكد د. الزهراني سعي إدارة التوجيه والإرشاد «بنين» لترسيخ مفهوم السعادة والإيجابية لدى أفراد المجتمع التعليمي والمحلي، بما جاء في ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة، معربا عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، وقدم الشكر والعرفان لمكتب التعليم بالخبر نظير تفعيله يوم السعادة بفعاليات وبرامج متنوعة.

من ناحيته، بيّن مدير مكتب التعليم بالخبر أحمد الغامدي أن الملتقى يأتي ضمن عدد من المبادرات التي قدمت بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، تم خلالها تقديم الورود على مرتادي كورنيش الخبر، وزيارة الطلاب دار الرعاية والمستشفيات الحكومية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 1000 طالب من طلاب قطاع الخبر في مسابقة اليوم العالمي للسعادة، ومشاركة أكثر من 120 طالبا في ورش عمل عن الإيجابية والسعادة.