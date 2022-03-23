شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف 11 ألف سيدة.. 3 شروط للكشف في سيارة «الماموغرام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف سيارة الفحص المبكر عن سرطان الثدي «الماموغرام»، التابعة لمركز مي الجبر، التي دشنتها شبكة القطيف الصحية، ضمن حملة «افحصي الآن.. الرحلة آمنة»، رفع وعي المجتمع تجاه ثقافة الكشف المبكر، وأهمية التشخيص المبكر لأورام الثدي، التي تحتل المرتبة الأعلى في حالات الإصابة لدى نساء المملكة عامة، والأعلى تسجيلا بالمنطقة الشرقية وفق الإحصائيات السنوية، إضافة إلى تقليل الوفيات الناجمة عنه.

وأوضح رئيس قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي د. ضياء آل غزوي، أن السيارة التي تقف في قلب مستشفى القطيف المركزي، بجانب ساحة المسجد، تستقبل المستفيدات يوميا، حسب المواعيد المتاحة في تطبيقي «صحتي»، أو «موعد»، على أن تكون السيدة بعمر 40 سنة فما فوق، وألا تكون حاملا أو مرضعة، وألا يوجد تاريخ مرضي سابق لسرطان الثدي.

وقال: إن أشعة الماموغرام آمنة، ولا داعي للقلق من التعرض لها مرة واحدة سنويا، وإن دقتها عالية ومعتمدة للكشف عن السرطان في مراحله الأولى.

فيما أكدت مديرة تطوير الخدمات الإكلينيكية بالشبكة د. لمياء بوحليقة، أن السيارة المفعلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالمستشفى، تستقبل 20 سيدة يوميا، ونفدت المواعيد في اليوم الأول، وأن السيارة تستهدف 11 ألف حالة في العام.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي د. عبدالعزيز الغامدي، وتحت رعاية الرئيس التشغيلي لشبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى، وإشراف مديرة تطوير الخدمات الإكلينيكية بالشبكة د. لمياء بوحليقة، ورئيسة وحدة الأشعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. نور النعيمي، ورئيسة مركز مي الجبر للكشف المبكر عن السرطان، بالتعاون مع قسم الأشعة بالشبكة.