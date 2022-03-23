شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض «المغنسيوم» بمياه الشرب وراء ارتفاع حالات «السكري» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفض الانبعاث الكربوني لأكثر من 3 ملايين طن

براءات اختراع سعودية 100 % ضمن مشروع «تعدين البحار»

استقطاب 120 خبيرا لتبادل الخبرات والتعرف على التقنيات

عقد شراكات تطويرية وبحثية واستثمارية

منظومة عمل مميزة متكاملة لمستقبل أفضل ومستدام

كشف مدير إدارة مشاريع الكفاءات المحلية بالمؤسسة العاملة لتحلية المياه م. طارق الغفاري لـ«اليوم»، أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التقنيات في استخراج المعادن، ومثال ذلك محطة الشعيبة، مشيرا إلى أن الفروقات بين أسعار مياه الشرب، تعتمد على نسبة المغنسيوم، وأن هناك دراسات مثبتة تؤكد أن عدد مرضى السكري سيتراجع بناء على نسبة المغنسيوم في الماء.

الانبعاث الكربوني

وأوضح المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة د. أحمد العمودي، أن المؤسسة متجهة إلى خفض الانبعاث الكربوني في المملكة، وأن المؤسسة أسهمت في خفض الانبعاث الكربوني لأكثر من 3 ملايين طن، سيستمر هذا الانخفاض حتى العام 2060، حتى الوصول إلى الحياد الصفري.

تعدين البحار

وأضاف إن المؤسسة لا تعمل فقط على تحلية المياه، بل بدأت كذلك في مشروع جديد، وهو تعدين البحار، بأياد وطنية مبتكرة ومخترعة، والذي انطلق من معهد الأبحاث التابع للمؤسسة، موضحًا أن براءات الاختراع جاءت من باحثين سعوديين بنسبة 100 %، وهذه البراءات أصبحت الآن تقود العالم في صناعة استخراج المعادن من البحار.

تبادل الخبرات

وبين أن المؤسسة تسير على قدم وساق في تنفيذ المشروع، من خلال مشاركة أكثر من 10 دول من 3 قارات في مؤتمر الانطلاق، والبعض منهم يعتبرون شركاء مع المؤسسة لتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بدأ كمحطة صغيرة في أملج، ثم انتقلت إلى الجبيل كمحطة تجارب صغيرة، وبعد ذلك بدأ استخراج المغنسيوم.

جودة عالية

وقال: الآن تم بناء المحطة وسيبدأ تشغيلها في الشعيبة، لاستخراج المغنسيوم من ماء البحر، وتكثيفه مع معادن أخرى، وتضخ في مياه الشرب، لتكون مياه الشرب ذات جودة عالية، وتفيد الإنسان، مشيرًا إلى أن المغنسيوم يدخل في أكثر من 300 إنزيم بجسم الإنسان، وهذا لا يوجد في جميع مياه العالم، وإنما يوجد في تقنية تملكها المؤسسة والدولة، وطبق في الشعيبة.

وأكمل: هناك توجيه من وزير البيئة والمياه والزراعة، بإنتاج المغنسيوم في جميع محطات المملكة، حتى تكون المياه ذات جودة عالية، وتلعب دورا في جودة الحياة، وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اكتشافات وابتكارات

من ناحيته، قال نائب المدير التنفيذي لمعهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية د. محمد النمازي: إن مؤتمر تعدين البحار هو الأول من نوعه في المملكة، ويعتبر الذراع البحثي للمؤسسة، ويقع في الجبيل، ويعنى بالكثير من الاكتشافات والابتكارات التي لها علاقة بالتحلية، وحصل المعهد على 3 براءات اختراع، واستكمالا لهذه البراءات جاءت هذه الفعالية وتم فيها استقطاب 120 خبيرًا وباحثًا من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على آخر التقنيات في مجال التعدين، وسيتم عقد شراكات تطويرية وبحثية واستثمارية في مجال تعدين البحار.

انطلاق الأعمال

جاء ذلك خلال تدشين وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، أمس، أعمال المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية «IDA» في مدينة الخبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين.

منظومة متكاملة

وأشاد الوزير بالجهود في تنظيم هذا الملتقى العالمي الذي يسهم في إعادة تعريف صناعة تحلية المياه ومعالجتها، مؤكدًا التزام المملكة بالعمل دون كلل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وخططها لتحويل جميع قطاعات الأعمال في المملكة إلى منظومة عمل مميزة متكاملة لمستقبل أفضل ومستدام.

جزء أساسي

وتابع: «الابتكار جزء أساسي من رؤية وطننا، وهو الذي سيمكننا من الوصول إلى أهدافنا، يسرني أن أدشن هذا المؤتمر التخصصي الدولي لتعدين المياه المالحة في المحيطات، ويسعدني أن أفتتحه اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه».

جهود حثيثة

وأكمل: «بذلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال ذراعها البحثي- معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية- جهودًا حثيثة لتطوير نمذجة عمليات تقنية «الصفر رجيع ملحي» لاستخراج المعادن بطريقة اقتصادية من مياه رجيع عمليات تحلية المياه، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للاستثمار»، مؤكدا عزم المؤسسة إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن من كلوريد الصوديوم، ما يساهم في دعم الصناعات التحويلية، وتعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بالاستثمار في عدة مشاريع لإنتاج معدن المغنسيوم الذي يعتبر مفيدًا لصحة الإنسان عند إضافته إلى المياه المحلاة. بالإضافة للعديد من المعادن الأخرى التي يمكن استخلاصها من خلال هذه التقنية.

أبحاث مستمرة

فيما رحب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة م. عبدالله العبدالكريم بالمشاركين في المؤتمر، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا التجمع العلمي، ممثلا في معهد الأبحاث وتقنيات التحلية «DTRI» والجمعية الدولية لتحلية المياه؛ لعملهم المتواصل وأبحاثهم المستمرة لتحويل الأحلام إلى واقع.

المحلول الملحيوتابع: لدينا اليوم الكثير من الفرص لاستخراج 8 معادن مهمة جدًا من المحلول الملحي للمحيطات، وتشمل الفوسفور والسيزيوم والإنديوم والجرمينيوم والروبيديوم والمغنسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد البوتاسيوم، وهذه العناصر مهمة جدا للاقتصاد اليوم وفي المستقبل، لكن نظرًا لوجود أكثر من تلك العناصر الثمانية في المياه المالحة للمحيطات، نظمنا هذا التجمع لمناقشة واكتشاف الفرص والتحديات هنا في المملكة العربية السعودية.

تقنيات متقدمة

وانطلقت أعمال المؤتمر بمجموعة من الجلسات في يومه الأول، ناقش فيها المشاركون التقنيات المتقدمة لتركيز المحلول الملحي بالأغشية، وتحديات وإنجازات عملية استرداد المحلول الملحي بنسب فائقة، وأغشية التناضح العكسي ذات الأداء العالي ونظام الأغشية لتحلية مياه البحر عالية التركيز.