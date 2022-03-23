شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية: يقلل نسبة السكر بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت استشارية أمراض الغدد الصماء والسكر د. نجود الخالدي: إن هناك دراسات متعددة تشير إلى أن المغنسيوم يساعد على المحافظة على مستوى السكر في الدم للمرضى، وكذلك المرضى المعرضون للإصابة بالسكري في المستقبل، والذين لديهم مقاومة للأنسولين.

وبينت أن هناك عدة دراسات أكدت فوائد المغنسيوم، ومساهمته في تقليل نسبة السكر بالدم، أو الإصابة به، وتقليل مقاومة الأنسولين عند بعض المرضى. وأشارت إلى أن هذه الدراسات أكدت فوائده بشكل عام لمرضى السكري، وأن وجوده في الماء مثل غيره من المعادن المفيدة للجسم.