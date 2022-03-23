محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حساب العناية بالعملاء على «تويتر»، أنه في حال كان المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور يعول أكثر من أسرة واحدة، يكون لكل منها على حدى دعم مستحق.
وقالت الموارد البشرية خلال التغريدة: «في حال كان لدى العائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًا وفقًا لما تحدده اللائحة».
وجاء الإيضاح السابق، خلال رد حساب العناية بالعملاء على سؤال من أحد المواطنين، مفاده: «زوجة المعدد تقدر تقدم هي وأطفالها من غير الزوج؟».
كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» توضح موقف العائل لأكثر من أسرة من معاش الضمان المطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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