أوكرانيا: الانفصاليون الموالون لروسيا يوقفون قافلة إنسانية بالقرب من ماريوبول

وتابعت فيريشتشوك في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني أن مقاتلين من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أخذوا العديد من عمال الدفاع المدني الأوكراني كـ”رهائن” في مانهوش، على بعد 10 كيلومتر غرب ماريوبول.
وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن الأشخاص المحتجزين كانوا يقودون حافلات كان من المفترض أنها تقل مدنيين من ماريوبول.
يشار إلى أن طريق الفرار الأمن كان قد تم الاتفاق عليه مع منظمة الصليب الأحمر الدولي.
وينتظر أكثر من 100 آلف شخص تنفيذ عمليات الإجلاء من المدينة المطلة على بحر أزوف، والتي يزداد الوضع بها خطورة وسط الهجمات الروسية المستمرة.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إجلاء أكثر من 68 ألف مدني من ماريوبول الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا دون مساعدة كييف.
وتابعت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص الآن “في أمان كامل تحت حماية روسيا الاتحادية”.
لكن كييف تتهم موسكو بنقل النساء والأطفال على وجه الخصوص من منازلهم في منطقتي دونيتسك ولوهانسك إلى روسيا رغما عنهم.
وذكرت مفوضة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا أن هؤلاء الأشخاص يقيمون في معسكرات روسية بالقرب من الحدود وإنه جرى مصادرة هواتفهم ووثائقهم.
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