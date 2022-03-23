“الصحة”: 8 إرشادات للحفاظ على بيئة صحية داخل منزلك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

قدمت وزارة الصحة 8 إرشادات من أجل الحفاظ على بيئة صحية داخل المنزل، مبينة أن المنزل النظيف والآمن يخلق بيئة صحية وآمنة.

وأوضحت الوزارة أنه من أجل الحصول على بيئة صحية آمنة يجب التوقف عن التدخين في المنزل، والحرص على نظافة الأيدي، واتباع إرشادات الاستخدام للأدوية مع الالتزام بالجرعات الموصوفة من قبل الطبيب.

وأشارت إلى ضرورة اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلي، إلى جانب تخزين الأدوية في مكان آمن ومغلق وبعيد عن الأطفال.

ونوهت إلى الحرص على تنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام، واستخدام كاشف أول أكسيد الكربون في المنزل، بالإضافة إلى تنظيف المنزل بشكل دوري.